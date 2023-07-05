На Урале застрелили владельца завода

Громкое убийство произошло на Урале. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Верхней Пышме произошло убийство директора завода "Пластблок", 62-летнего Сергея Лухманова, сообщает "КП-Екатеринбург". Инцидент произошел 3 июля на рабочем месте. Представители следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области заявили, что пока не готовы комментировать произошедшее.

На заводе журналисту "КП-Екатеринбург" сообщили, что обстановка является рабочей. В настоящее время обязанности руководителя исполняет сын убитого. Прощание запланировано на завтра утром на Новопышминском кладбище. Кроме того, завод заверил, что все обязательства перед заказчиками будут выполнены.

Отметим, что ранее KP.RU писал о том, что в Ярославле теплоход врезался в пирс, в Оренбурге посетители бассейна отравились парами хлорки, а в Екатеринбурге прошло прощание с 6-летним Далером, которого искали много людей.