Российские войска уничтожили склады боеприпасов ВСУ в ДНР
Фото: Александр КОЦ
Вооруженные силы России уничтожили несколько складов боеприпасов украинской армиив Донецкой народной республики, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.
Как уточнил генерал-лейтенант в ходе брифинга, склады со снарядами ВСУ были уничтожены в районах населенных пунктов Невельское, Дружковка и Максимовка. Кроме того, рядом с Раздоловой в ДНР было нанесено поражение командному пункту 115 механизированной бригады ВСУ.
Средствами противовоздушной обороны российкой армии в течение суток были перехвачены шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Также были уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в ДНР, ЛНР, Харьковской области и Запорожской областях, добавил Конашенков.
Как писал сайт KP.RU, ранее Вооруженные силы России уничтожили склад боеприпасов 126 бригады территориальной обороны украинских войск в Херсонской области.