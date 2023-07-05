Российские войска уничтожили склады боеприпасов ВСУ в ДНР Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России уничтожили несколько складов боеприпасов украинской армиив Донецкой народной республики, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Как уточнил генерал-лейтенант в ходе брифинга, склады со снарядами ВСУ были уничтожены в районах населенных пунктов Невельское, Дружковка и Максимовка. Кроме того, рядом с Раздоловой в ДНР было нанесено поражение командному пункту 115 механизированной бригады ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны российкой армии в течение суток были перехвачены шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Также были уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в ДНР, ЛНР, Харьковской области и Запорожской областях, добавил Конашенков.

Как писал сайт KP.RU, ранее Вооруженные силы России уничтожили склад боеприпасов 126 бригады территориальной обороны украинских войск в Херсонской области.