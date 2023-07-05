Губернатор Гладков: интенсивность обстрелов Белгородской области выросла на 43%
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области
Украинские войска за прошедшие сутки выпустили по Белгородской области около 185 снарядов, что говорит об увеличении интенсивности обстрелов на 43 процента по сравнению с предыдущим днем. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
— В селе Бочковка сбит беспилотник противника. В селе Щетиновка с БПЛА сброшено 5 взрывных устройств. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет, — говорится в сводке губернатора по Белгородскому району.
Также он рассказал, что в Борисовском районе украинские войска обстреляли окраину села Богун-Городок. Удары наносились из минометов, а также была сброшена взрывчатка с трех беспилотников.
Под обстрел с Украинской стороны попали также Валуйский округ, Волоконовский район, Грайворонский городской округ, Краснояружский район и Шебекинский городской округ.
Ранее Вячеслав Гладков сообщил о работе российской ПВО при обстреле города Валуйки.