Губернатор Гладков: интенсивность обстрелов Белгородской области выросла на 43% Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Украинские войска за прошедшие сутки выпустили по Белгородской области около 185 снарядов, что говорит об увеличении интенсивности обстрелов на 43 процента по сравнению с предыдущим днем. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

— В селе Бочковка сбит беспилотник противника. В селе Щетиновка с БПЛА сброшено 5 взрывных устройств. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет, — говорится в сводке губернатора по Белгородскому району.

Также он рассказал, что в Борисовском районе украинские войска обстреляли окраину села Богун-Городок. Удары наносились из минометов, а также была сброшена взрывчатка с трех беспилотников.

Под обстрел с Украинской стороны попали также Валуйский округ, Волоконовский район, Грайворонский городской округ, Краснояружский район и Шебекинский городской округ.

Ранее Вячеслав Гладков сообщил о работе российской ПВО при обстреле города Валуйки.