Сотни людей пришли проститься с погибшим мальчиком Далером в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге состоялась церемония прощания с 6-летним мальчиком Далером, в смерти которого подозревают его опекуншу. Фоторепортаж с места событий опубликовал "КП-Екатеринбург".

Погибший Дарер был мусульманином, поэтому церемония прощания проходила в мечети имени Абу Ханифа на Репина, 42. Проститься с мальчиком пришли несколько сотен людей, которые больше часа оплакивали 6-летнего ребенка.

Ближе к полудню траурный кортеж покинул территорию мечети и направился в сторону кладбище в Горном Щите, где и будет захоронен мальчик.

Напомним, в ночь на 29 июня в гараже всего в 300 метрах от квартиры был обнаружен труп шестилетнего мальчика Далера, пролежавший там в спортивной сумке на протяжении полугода. Под подозрение попала опекунша мальчика Вероника Наумова, которая сама же заявила о пропаже ребенка. Женщину поместили в СИЗО и предъявили обвинение в убийстве, истязании и мошенничестве.