Агата Муцениеце разоткровенничалась об отношениях

Актриса Агата Муцениеце призналась, что ей не тяжело быть одной после развода с Прилучным Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Российская актриса Агата Мученице рассказала своим подписчикам, как ей живется одной после стольких лет брака и отношений с актером Павлом Приличным.

Как призналась артистка, к самостоятельной жизни она уже давно привыкла. Также она вспомнила, как переехала одна в Москву. В связи с этим Агата отметила, что не понимает сумасшедшее желание постоянно быть рядом с мужчиной.

"На мой взгляд, странно, что в русской культуре место женщины прибито к мужчине. И всем кажется, что женщина счастлива, когда она при мужике. Я с этим абсолютно не согласна!" — отметила звезда сериала "Закрытая школа".

Напомним, Агата Мученице и Павел Прилучный развелись в 2020 году. В апреле 2023 года стало известно, что спустя три года после развода Муцениеце наконец выселила бывшего мужа из четырёхкомнатной квартиры в Москве. Стоимость жилья оценивается в 30 млн рублей. При этом, фактически актер уже давно не живет с экс-супругой и, более того, успел создать новую семью с молодой коллегой Зепюр Брутян, от которой у него появился еще один ребенок.