Бариатрический хирург Самойлов: ожирение нельзя вылечить диетами Фото: Евгения ГУСЕВА

Доктор медицинских наук и бариатрический хирург Владимир Самойлов опроверг популярные заблуждения относительно лишнего веса. Бытует мнение, что причиной развития ожирения является только неправильно питание. Но это не так, есть и другие факторы, которые провоцируют образование лишнего веса.

Причем, нормализация питания и активный образ жизни помогут далеко не каждому. Если индекс массы тела ниже 30, то для людей с ожирением диеты и спорт просто неэффективны.

- Почти 90% пациентов с заболеванием, которым удалось похудеть с помощью диеты и спорта, в конечном итоге вновь набирают исходный вес. Потому что ожирение – болезнь, силой воли его не исправить, - говорит врач «Газете.ru».

Причиной всему – измененный метаболизм. Желудок постоянно передает сигналы о чувстве голода. В итоге получается замкнутый круг, даже если сильно снижать калорийность рациона, вес не будет сильно уходить. Вместо того, организм начнет запасать жир.

- Именно поэтому лечением ожирения занимается мультидисциплинарная команда: психолог, диетолог, эндокринолог и бариатрический хирург, – говорит хирург Владимир Самойлов.

Игнорировать избыточную массу тела нельзя, ведь она влечет за собой череду других болезней, например, сахарный диабет, сонное апноэ, проблемы с сердцем и суставами.

Больше всего подвержен опасности человек, который не любит себя, не контролирует пищевое поведение, потребляет продукты с избытком сахара. В его его рационе преобладают рафинированные продукты, между которыми есть прямая связь, запускающая ненужные патологические процессы. И только взяв их под контроль, можно спасти себя, передает Пятый канал.

Кстати, избыточный вес и жир в области живота могут сигнализировать о возникновении заболеваний желудочно-кишечного тракта, сообщает телеканал "360".

Стоит помнить, что крупы, богатые клетчаткой, несильно повышают уровень глюкозы в крови, поэтому их можно есть людям, настроенным на уменьшение веса. Для этих целей подойдет гречку, киноа, цельнозерновой рис, передает RT.