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НовостиЭкономика5 июля 2023 12:18

Объем рынка кредитных карт достиг рекордных значений

Об этом сообщил банк ВТБ со ссылкой на аналитику Frank RG
Олег КАРПОВ

По оценкам аналитиков банка ВТБ, общий объем портфеля кредитных карт физических лиц по итогам первого полугодия превысит 2,6 трлн рублей, что станет рекордным значением за всю историю рынка в России. С начала года портфель кредитных карт вырос уже на 9%, и до конца года спрос на них продолжит расти.

Банк фиксирует положительную динамику и по числу оформленных кредитных карт, выдав с начала года более 700 тысяч «Карт возможностей», из которых 18% – цифровые. С начала года портфель кредитных карт банка также демонстрирует рост и до конца года он может увеличиться еще на 14%.

«Тренд 2022 года по росту объемов использования кредитных карт продолжится и в этом году. По итогам первого полугодия общий объем портфеля в данном сегменте показывает рекордные значения, – отметил руководитель департамента кредитного розничного бизнеса Тимур Смирнов. - Высокую активность владельцев карт подтверждают и исследования ВТБ. Около 30% россиян-держателей кредиток оплачивают ими покупки несколько раз в месяц, 23% – несколько раз в неделю, 8% используют каждый день. Такие карты выгодны для совершения крупных покупок и стали инструментом грамотного управления семейным бюджетом. С июля ВТБ предложил клиентам расширенный до 200 дней льготный период и увеличенный до 20% кешбэк за все покупки в первый месяц».

Ранее банк улучшил условия при оформлении кредитной «Карты возможностей». Льготный период по ней увеличен со 110 до 200 дней на все покупки, снятие наличных и переводы. В первый месяц владельцы карты смогут без комиссии снимать и переводить с нее до 100 тысяч рублей. За любые покупки банк начислит увеличенный до 20% кешбэк в первый месяц.