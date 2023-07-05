WP: страны НАТО могут дать Украине гарантии безопасности по примеру Израиля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидеры НАТО думают над списком официальных обязательств по отношению к Украине. Такая мера необходима, чтобы дать Киеву возможности перевооружаться во время менее ожесточенных боевых действий, пишет The Washington Post.

"Лидеры стран Запада разрабатывают несколько официальных обязательств по самообороне Киева, сформированных по образцу того, что сделали США для Израиля с 1970 годов", - отмечает издание.

Как стадо известно газете, эта мера не является гарантом долгожданного приглашения Украине вступить в альянс, поскольку НАТО испытывает сложности в вопросе. Если Киев не может контролировать территорию, то либо ей надо смириться с бессрочным разделом земель, либо альянсу придется смягчить свои гарантии коллективной обороны, чтобы избежать конфликта с Россией.

Между тем обозреватель британского издания Times Роджер Бойес уверен, что у НАТО есть всего один год для принятия Украины в альянс. После этому может помешать Дональд Трамп, претендующий на победу в выборах президента Соединенных Штатов.