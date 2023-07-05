Путин отреагировал на интерес западных деятелей культуры к проектам с Россией

Владимир Путин оценил интерес Запада к культурным проектам с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с министром культуры Ольгой Любимовой высказался об интересе западных деятелей культуры к совместным проектам с Россией.

Министр культуры доложила Путину о Международном конкурсе имени Петра Ильича Чайковского в 2023 году. По ее словам, количество заявок для участия в конкурсе приятно удивило организаторов и само министерство. Всего было подано 742 заявки из 41 страны мира, включая США, Германию, Италию, Испанию, Швейцарию и Японию.

"Люди мира вне политики", - заявил Путин в ответ на доклад Любимовой, которая согласилась со словами российского лидера.

Ранее американский журнал The American Conservative уличил украинцев в попытке выдать русскую культуру за свою. Владимир Путин, в свою очередь, заявил о невозможности уничтожить русскую культуру.