Площадь пожара на складе в Петербурге выросла до 3,5 тысячи квадратов Фото: Екатерина РОМАНОВА

Площадь пожара на складе с покрышками в Санкт-Петербурге достигла 3,5 тысячи квадратных метров, сообщили в городском управлении МЧС.

«На открытой территории предприятия происходит горение готовой продукции и автомобильных шин на площади 3,5 тысячи квадратных метров», – говорится в сообщение ведомства.

В настоящее время в тушении пожара задействованы девять единиц техники и 41 человек личного состава, добавили в петербургском управлении МЧС.

Напомним, пожар на складе шин произошел днем 5 июля во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Ему был присвоен повышенный номер 2. Горожане в социальных сетях поделились кадрами пожара. На фотографиях видно, что в небо поднимается густой черный дым. Его видно было не только во Фрунзенском районе, но и других частях Санкт-Петербурга. По данным с «Яндекс. Спутник», на предприятии находятся тысячи автомобильных шин.