Чернышенко представил коллективу ТАСС нового гендиректора Андрея Кондрашова

Новым генеральным директором информационного агентства ТАСС назначен Андрей Кондрашов. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС/фотохост-агентство ТАСС

Зампред правительства России Дмитрий Чернышенко представил нового гендиректора информационного агентства ТАСС – Андрея Кондрашова. Также вице-премьер поблагодарил бывшего гендиректора Сергея Михайлова, занимавшего этот пост с сентября 2012 года.

“ТАСС для нас - это фабрика новостей, очень эффективный "конвейер", который дает максимально оперативную, объективную, очень интересно и "вкусно" поданную информацию”, — отметил Чернышенко.

Также он добавил, что мир стремительно развивается, и для ТАСС сегодня настал новый этап.

“И мы рассчитываем, что уникальный опыт коллектива и его многолетние традиции станут основой для качественно нового этапа развития государственного информагентства”, — подчеркнул Чернышенко, добавив, что уверен в новом гендиректоре Андрее Кондрашове.

Вице-премьер отметил, что Кондрашов работает в медиасфере уже более 30 лет и прошел путь от репортера до заместителя гендиректора ВГТРК, поэтому “поэтому коллектив ТАСС будет в надежных руках.”

Издательский дом "Комсомольская правда" также поздравляет Андрея Кондрашова с назначением на должность генерального директора информационного агентства ТАСС.

Напомним, распоряжение о назначении Андрея Кондрашова на должность генерального директора агентства ТАСС 5 июля 2023 года подписал председатель Правительства Михаил Мишустин. Информационное агентство 11 лет возглавлял Сергей Михайлов, однако в начале июля 2023 года его освободили от должности по собственному желанию.