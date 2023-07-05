Продажи новых легковых автомобилей в России выросли в 2,5 раза в июне 2023 Фото: Shutterstock

Продажи новых легковых автомобилей в России в июне этого года увеличились в 2,5 раза по сравнению с июнем 2022, достигнув 82,4 тысячи штук, следует из данных аналитического агентства «Автостат».

«По итогам июня 2023 года в нашей стране было реализовано 82 407 новых легковых машин, что в 2,5 раза больше, чем в том же месяце прошлого года», – говорится в сообщении агентства.

В первом полугодии в России было продано 401,6 тысячи единиц новых легковых автомобилей. Как отмечает агентство, это на 14% больше показателей шести месяцев прошлого года.

Уточняется, что лидером продаж в РФ остается Lada, занимая около 30% рынка – в июне автомобилей этой марки было продано 23 777 штук. Второе место по объему продаж у китайского Chery – 10 081 единица, третье место занимает китайский Haval – 8 278 штук. В пятерку также входят еще два китайских бренда Geely и Changan – 6 903 штуки и 3 490 штук соответственно.

Ранее сообщалось, что в России продажи легковых автомобилей выросли за год в 2,6 раза.