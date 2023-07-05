Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика5 июля 2023 13:21

Минобороны: ВС России уничтожили до 290 бойцов ВСУ на Донецком направлении

Российские подразделения отразили на Донецком направлении девять атак ВСУ за сутки
Сергей ЧИКОВ
Минобороны: ВС России уничтожили до 290 бойцов и три танка ВСУ на Донецком направлении

Минобороны: ВС России уничтожили до 290 бойцов и три танка ВСУ на Донецком направлении

Фото: Александр КОЦ

Министерство обороны России сообщило, что за прошедшие сутки на Донецком направлении российскими войсками было отражено девять атак подразделений ВСУ, в результате которых уничтожено почти 300 украинских боевиков и более десятка единиц военной техники, в том числе три танка.

“На донецком направлении грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений "Южной" группировки войск за сутки успешно отражены девять атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Первомайское, Северное, Невельское и Красногоровка Донецкой народной республики”, — уточнили в новой сводке о ходе спецоперации.

Также сообщается, что в районе населенного пункта Невельское в ДНР был уничтожен склад боеприпасов бригады территориальной обороны Украины.

Генерал армии США Марк Миллер предупреждал командование ВСУ, что продолжение активных наступательных действий будет “кровавым” для Украины, поскольку украинская армия столкнется с грамотно заминированной территорией прямо перед укрепленными позициями ВС России.

Тем временем полковник Вооруженных сил Австрии Маркус Рейснер заявил, что первый этап наступления ВСУ уже провалился, а командование украинской армии уже вынуждено менять тактику наступления.

Председатель общественного движения “Мы вместе с Россией” Владимир Рогов отметил, что украинские власти уже не могут скрывать катастрофические потери ВСУ на запорожском направлении, поскольку больницы подконтрольного Киеву города Запорожье уже переполнены ранеными бойцами.