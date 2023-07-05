Во Франции испугались возможного захвата протестующими оружия НАТО Фото: REUTERS

Протестующие во Франции могут получить доступ к оружию, переданному странами НАТО Украине, пишут французские СМИ.

Как заявили авторы портала Agoravox, «в условиях конфликта на Украине и бесконтрольного оборота оружия, отправленного НАТО, существует риск, что оно будет использовано во Франции в ходе нынешних беспорядков».

В статье отмечается, что предназначенное для Киева вооружение давно в обороте на черных рынках Европы, поэтому в руки протестующих могут попасть автоматы, противотанковые ракетные комплексы Javelin и противовоздушные Stinger. Издание предупредило об угрозе гражданской войны во Франции, «подпитанной» оружием с Украины.

Как писал сайт KP.RU, во Франции уже больше недели не утихают массовые беспорядки, в которых участвуют тысячи мигрантов и присоединившаяся к ним местная радикальная молодежь.

Формальным поводом к волнениям послужила смерть в пригороде Парижа 17-летнего Нахеля Мерзука. Выходец из Алжира работал автокурьером и был остановлен полицией за нарушение правил дорожного движения. Однако объясняться не пожелал и попытался уехать, но полицейский, державший его на мушке, успел выстрелить, сразив подростка наповал.