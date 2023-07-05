Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор, обсудив ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

«Обсуждалась ситуация вокруг Нагорного Карабаха, включая вопросы обеспечения беспрепятственного транспортного сообщения по Лачинскому коридору. Подчеркнуто принципиально важное значение последовательной реализации договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана 2020–2022 годов», – сообщается на сайте Кремля.

В разговоре с армянским премьером глава российского государства подтвердил готовность Москвы продолжать оказывать практическое содействие в выработке мирного договора между Баку и Ереваном.

Напомним, президент России и премьер-министр Армении встретились 9 июня 2023 в Сочи, обсудив обстановку в Нагорном Карабахе.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Пашинян заявил об отсутствии какого-либо согласованного договора по Нагорному Карабаху с Азербайджаном.