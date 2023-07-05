Вице-премьер Голикова: Хакасия не обеспечила снижения уровня бедности в 2022 году

Вице-премьер Голикова: Хакасия не смогла обеспечить снижения уровня бедности в 2022 году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что по итогам 2022 года 76 регионов страны смогли обеспечить снижение уровня бедности до запланированного уровня, однако девять субъектов с этими планами не справились.

“Это республики Хакасия, Ингушетия, Адыгея, Карачаево-Черкесская Республика, Калмыкия, Северная Осетия - Алания, Коми, Оренбургская область, Ненецкий автономный округ”, — уточнила Голикова на выступлении в Совете Федерации.

По данным Росстата, республика Хакасия находится на 76 месте по доходам на душу населения. За чертой бедности в прошлом году находилось более 18% жителей региона.

Тем временем бюджет Хакасии на 2023 год рассчитан на то, что доходы республики составят более 53 миллиардов рублей, но расходы бюджета превысят ожидаемые поступления более чем на 3 миллиарда. Власти республики планируют получить около 9,5 миллиарда рублей на реализацию нацпроектов и госпрограмм.

Владимир Путин отмечал, что сила России и основа ее суверенитета заключается в ответственности гражданского общества. Правительству надо задавать высокие стандарты социальной поддержки, поскольку главным условием побед и достижений России является единство народа, уверен президент.