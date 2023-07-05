Newsweek: США тайно выразили Киеву недовольство из-за атаки на "Северные потоки"

Вашингтон тайно выражал Киеву недовольство атакой на "Северные потоки" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США тайно выразили недовольство офису украинского президента Владимира Зеленского из-за атаки на российские трубопроводы "Северный поток" и "Северный поток-2" в сентябре 2022 года. Об этом сообщило издание Newsweek, ссылаясь на высокопоставленного сотрудника военной разведки США.

"Но за этим актом саботажа последовали другие удары, в том числе недавняя атака беспилотников на сам Кремль", - говорится в статье.

Источник сообщает, что действия украинской стороны подорвали авторитет ЦРУ в сфере разведки, так как они не владели точной информацией о планах Киева и не могли своевременно на них повлиять, чтобы и дальше следовать "своему секретному соглашению с Москвой".

Напомним, взрывы на "Северных потоках" произошли 26 сентября 2022 года. В феврале американский журналист Сеймур Херш сообщил, что взрывчатку под газопроводы заложили водолазы США в ходе учений НАТО летом прошлого года. В том же месяце РФ предоставила проект резолюции Совету безопасности ООН по расследованию диверсий на трубопроводах.