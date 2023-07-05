«Яблоку негде упасть!»: на некоторых пляжах Анапы закончились места

Власти Анапы заявляют, что много людей скапливается на центральных пляжах, но и есть и почти пустые Фото: Максим ПЕСКОВ

В сети появилось видео с переполненных пляжей в Анапе. Отдыхающие жалуются, что им приходится загорать стоя, так как лежачие места закончились. В свою очередь, власти города заявляют, что много людей скапливается на центральных пляжах, но и есть и почти пустые.

По информации KUBAN.KP.RU, в настоящее время на побережье Анапы проводят отпуск сотни людей, которым приходится заниматься места на пляжах с раннего утра. На центральных пляжах города нет не только бесплатных мест, но и раскуплены все платные шезлонги.

«Люди просто стоят, лечь не могут. На пляже нет места. Даже заняты все лежаки вокруг это ужас, что творится», - рассказывает автор видео с переполненных пляжей.

«На пляже Аквамарин негде яблоку упасть!» - жалуются отдыхающие в соцсетях.

В свою очередь, власти курорта проинформировали, что единовременно в Анапе пребывает 155 тысяч человек, средняя заполняемость средств размещения составляет больше 90%. В мэрии добавили, что большое количество людей наблюдается на центральных пляжах Анапы, тогда как на некоторых других практически безлюдно.

Похожая ситуация на побережье Анапы складывалась и прошлым летом. Сайт KP.RU писал о переполненных пляжах курорта. Так, одна из туристок сняла видео, на котором видно, что из-за людей дорожка к морю настолько узкая, что приходится буквально переступать через ноги загорающих.