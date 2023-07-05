Серия взрывов прогремела в Бердянске

Системы ПВО сработали над Бердянском Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 5 июля 2023 года, в городе Бердянск на юге Запорожской области прогремела серия взрывов. Администрация города сообщила, что сработала российская система противовоздушной обороны (ПВО).

Серия взрывов произошла приблизительно в 16:30 по московскому времени.

"Террористический киевский режим предпринял очередную попытку нанести удар по мирному городу", - говорится в сообщении администрации Бердянска в Telegram.

Напомним, Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили очередную попытку атаковать Бердянск 30 июня. Тогда в небе над городом в Запорожской области также успешно сработала система ПВО. Глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов выразил предположение, что атака могла быть совершена украинцами с помощью англо-французских ракет Storm Shadow.