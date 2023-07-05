Минюст РФ внес Всемирный фонд природы* WWF* в перечень нежелательных организаций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство юстиции России включило в перечень нежелательных организаций Всемирный фонд дикой природы* (WWF). Обновленный список опубликован на сайте ведомства.

По версии Генеральной прокуратуры, представители WWF* под видом деятельности по защите природы и окружающей среды пытались влиять на решения органов власти России и препятствовали реализации промышленных и инфраструктурных проектов. Как полагают в ведомстве, природоохранная и экопросветительская деятельность WWF* используется ею для прикрытия при реализации проектов, представляющих угрозу безопасности России в экономической сфере.

Как писал сайт KP.RU, в конце июня Министерство юстиции РФ внесло в перечень нежелательных организаций две организации наименования - правозащитную группу «Агора»* и американский «Завет церквей TCCN». При этом «Агора»* включена в список нежелательных вместе с головной болгарской компанией «Law Sofia Foundation» (Фонд «Право-София»).

*Организация, выполняющая функции иностранного агента