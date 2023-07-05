Гросси: Проверки МАГАТЭ не выявили признаков минирования на ЗАЭС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что инспекторы организации не выявили каких-либо признаков минирования на Запорожской АЭС, несмотря на многократные заявления киевского режима об обратном.

Американская газета The Washington Post сообщила, что лидеры стран военного блока НАТО разрабатывают список официальных обязательств по отношению к Украине. Это, по мысли разработчиков документов, позволит Киеву перевооружаться во время менее ожесточенных боевых действий.

Религиозные активисты подали на согласование в полицию Швеции сразу три заявки на проведение акций сожжения религиозных книг — радикалы хотят сжечь Коран у мечети в Стокгольме, уничтожить Тору и Библию у посольства Израиля и сжечь религиозные тексты в Хельсингборге. Ранее похожую акцию провел беженец из Ирака Салван Момика, который сжег священную книгу мусульман в центре Стокгольма.

Аналитическое агентство “Автостат” сообщило, что продажи новых легковых автомобилей в России в июне этого года увеличились в 2,5 раза по сравнению с июнем 2022, достигнув 82,4 тысячи штук.

На пряжах Анапы яблоку негде упасть — отдыхающие жалуются, что им приходится загорать стоя, а социальные сети переполнены видеозаписями переполненных пляжей, на которых совсем не осталось лежачих мест.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко представил нового гендиректора информационного агентства ТАСС – Андрея Кондрашова.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев напомнил, что любую войну можно быстро завершить несколькими способами. Это может быть как мирный договор, так и применение ядерного оружия, как это однажды сделали американцы.

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