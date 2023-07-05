В администрации Байдена заявили об активном участии ЦРУ в конфликте на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Центральное разведывательное управление Соединенных Штатов принимает активное участие в конфликте на Украине, заявил высокопоставленный чиновника администрации президента США Джо Байдена.

В беседе с Newsweek он отметил, что на Украине идет «тайное противостояние с тайными правилами». США и Россия имеют многолетний опыт разработки этих правил, «требующих, чтобы ЦРУ играло огромную роль», сказал чиновник Белого дома. Эта роль, по его словам, заключается в шпионаже, переговорах, поставках разведывательных данных.

В свою очередь офицер американской разведки заявил об активном участии ЦРУ в управлении конфликта, которое не противоречит обещанию Вашингтона не отправлять военных США для участия в боевых действиях напрямую.

Напомним, Newsweek сообщал, что многое из того, что относится к компетенции Пентагона в рамках военной помощи Украине, на самом деле, выполняет американская разведка. Кроме того, по информации издания, коррупция на Украине стала большой проблемой для ЦРУ.