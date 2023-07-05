В районном суде Киева произошел взрыв 5 июля

В Шевченковском районном суде Киева произошел взрыв. Фото: Shutterstock

В Шевченковском районном суде Киева произошел взрыв. Украинское издание “Страна” сообщает, что взрыв устроил обвиняемый в совершении теракта в 2015 году. В конвойном помещении он взорвал три гранаты, выхватил у сотрудника силовых ведомств пистолет и взял правоохранителя в заложники.

“Обвиняемый Гуменюк, который под Радой (у здания парламента - ред.) 31 августа 2015 года совершил теракт, взорвал в конвойном помещении три гранаты, выхватил пистолет и взял конвоира в заложники”, — уточнили в издании.

Украинские власти обвиняют бывшего бойца батальона “Сич” Игоря Гуменюка в организации беспорядков у здания Рады в конце августа 2015 года. Тогда депутаты предварительно одобрили изменения в Конституцию страны, что привело к массовым протестам, в результате которых погибли три полицейских и более 150 человек были ранены.