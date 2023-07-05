Представительство ДНР: число пострадавших от обстрела ВСУ Макеевки выросло до 68

Представительство ДНР в СЦКК: число пострадавших от обстрела ВСУ Макеевки выросло до 68 Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что число пострадавших от обстрела Макеевки украинскими боевиками выросло до 68.

“Ранения различной степени тяжести получили 68 гражданских лиц, в том числе трое детей: девочки 2020 и 2009 года и мальчик 2016 года рождения”, — уточнили в телеграм-канале представительства.

Напомним, 4 июля в Макеевке произошла серия взрывов. Позже врио главы ДНР Денис Пушилин уточнил, что республика подверглась массовому обстрелу – мирные жители пострадали в Донецке, Макеевке и Александровке.

Представительство ДНР в СЦКК зафиксировало за 4 июля несколько обстрелов Макеевки со стороны ВСУ. При этом обстрелы производились как из артиллерии стандартна НАТО, так и из реактивных систем залпового огня.

Советник врио главы ДНР Ян Гагин отмечал, что в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ каждый день погибают мирные жители населенных пунктов, находящихся около линии соприкосновения. При этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прямо заявлял, что Киев в своем наступлении планирует “уничтожение” максимального числа россиян.