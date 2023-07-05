Госслужба статистики Украины прекратила передавать данные ВСУ из-за кибератаки Фото: REUTERS

Государственная служба статистики Украины в среду, 5 июля, сообщила, что подверглась кибератаке. Из-за этого ведомству пришлось приостановить передачу данных Вооруженным силам страны.

«Государственная служба статистики Украины подверглась кибератаке», - сказано в заявлении ведомства.

В нем уточняется, что временно прекращена передача данных статистики Генеральному штабу ВСУ. Речь идет об информации в таких сферах, как экономика, демография, занятость населения и трудовая миграция.

Кроме того, приостановлено предоставление данных местным властям, средствам массовой информации, научным сообществам и другим ведомствам.

Ранее сайт KP.RU писал о том, что, по информации ФСБ, Пентагон и Североатлантический альянс применяют новые виды кибероружия против России, используя сетевую инфраструктуру Украины. В ведомстве тогда отмечали, что Вашингтон намерен доказать, что за кибератаки отвечает только украинская хакерская группировка IT Army of Ukraine. Однако, по данным ФСБ, операции разрабатываются Пентагоном совместно с международными группировками.