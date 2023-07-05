“В августе мы должны были пожениться”: возлюбленная убитого бизнесмена из Верхней Пышмы рассказала об их отношениях

В Верхней Пышме застрелили владельца завода “Пластблок” Сергея Лухманова Фото: соцсети

3 июля в коттеджном поселке “Залесье”, расположенном под Верхней Пышмой, застрелили 63-летнего директора завода “Пластблок” Сергея Лухманова. По предварительным данным, предпринимателя убили из охотничьего ружья на стройплощадке нового объекта, который строила его компания.

Корреспонденты “КП-Екатеринбург” посетили место трагедии и пообщались с местными жителями. По их словам, убить бизнесмена мог бывший муж его возлюбленной. Журналисты смогли найти ее и узнать подробности происшествия.

“В январе он сделал мне предложение. В августе у нас должна была состояться свадьба. Выбрали красивую дату: 23.08.2023 Мы даже планировали ребенка завести. Мой бывший муж периодически угрожал Сергею. Но перед убийством он не звонил. Никто не ожидал, что так произойдет”, — рассказала возлюбленная Лухманова.

Также она опровергла слухи о том, что бизнесмена могли якобы убить за долги. По ее словам, все долги были погашены, а если внимательно разобраться во всех обстоятельствах – станет ясно, кому это выгодно. В СКР пока никак не комментировали убийство бизнесмена.