Эксперт ЦБ Ибрагимов: цифровой рубль можно будет перевести в "живые" деньги Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже в августе в России в тестовом режиме запустят цифровую валюту. Это новая форма рубля, она чем-то схожа с безналом, так как рассчитываться можно будет в виртуальном пространстве.

Эксперт по кибербезопасности ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Ибрагимов рассказал, что «такие рубли будут храниться в цифровых кошельках граждан и компаний».

-А эти кошельки, в свою очередь, будут открываться на платформе Банка России. Операции с цифровыми рублями также будут проходить на этой платформе, - цитирует его слова «Ридус».

Владелец цифрового рубля сможет обменять его на «живые» деньги, причем в любом банке. Для этого достаточно перевести их со своего кошелька на счет карты или снять наличные в кассе или банкомате.

Аналогичным образом будет работать обратный обмен – через приложение своего банка.

А вот с криптовалютой цифровой рубль не имеет ничего общего. ЦР – это полноценная форма российской валюты и выпускать, а также контролировать, эти деньги будет Банк России.