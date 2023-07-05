Врач развеяла миф о пользе варенья Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Некоторые люди думают, что варенье — полезный продукт, но надо понимать, что длительная термическая обработка лишает фрукты и овощи почти всех полезных свойств. Об этом рассказала диетолог Наталия Гридина в беседе с «Газетой.Ru».

Она подчеркнула, что в варенье почти не остается витаминов. Кроме того, во время варки используют много сахара, который точно не идет на пользу.

Именно поэтому в сезон стоит чаще давать детям свежие фрукты и овощи, за счет которых можно уменьшить употребление сахара. Об этом рассказала детский эндокринолог Анастасия Тараско, слова которой опубликовали на сайте телеканала 360.

Также летом ягоды и фрукты можно использовать в качестве перекуса на работе. Нутрициолог Елена Свиридова рассказала, что они могут не только утолить голод, но и насытить организм витаминами. Этот совет опубликовали на портале Life.ru.