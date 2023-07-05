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НовостиПолитика5 июля 2023 16:09

Украина ввела санкции против компаний РФ, Люксембурга, Кипра и Виргинских островов

Попала под ограничения и компания «Альфастрахование»
Екатерина КОСОБОКОВА
Зеленский ввел санкции против 18 компаний РФ, Люксембурга, Кипра и Виргинских островов

Зеленский ввел санкции против 18 компаний РФ, Люксембурга, Кипра и Виргинских островов

Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении 18 компаний, которые зарегистрированы в России, Люксембурге, на Кипре и Британских Виргинских островах. Соответствующий указ он подписал в среду, 5 июля.

«Постановляю ввести в действие решение «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер», - сказано в указе, опубликованном на сайте президента Украины.

Под санкции, в частности, попала компания «Альфастрахование».

Сайт KP.RU ранее писал о том, что Украина ввела бессрочные санкции против президента России Владимира Путина, а также ряда должностных лиц РФ.

В свою очередь, российский лидер неоднократно заявлял, что санкционные ограничения, введенные в отношении России, пойдут стране только на пользу, напоминая, что ограничительные меры предпринимались и ранее.