Минобороны РФ высмеяло слова британского адмирала о российской армии

В Минобороны РФ назвали слова адмирала Радакина о потерях российской армии враньем вселенского масштаба Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны России прокомментировало оценки британского адмирала Радакина потерь бронетехники российской армии, опубликованные изданием Financial Times.

“Опубликованные FT оценки британского адмирала Радакина потерь российской бронетехники, да вкупе еще и с якобы утратой российскими вооруженными силами "половины своей боеспособности" обескураживают вселенским масштабом вранья”, — отметили в телеграм-канале ведомства.

Минобороны напомнило, что другие британские военные и даже глава Минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес неоднократно заявляли о дефиците боеприпасов на собственных складах из-за поддержки украинской армии, однако странно, что это все “неожиданно” сгорело, “едва соприкоснувшись с якобы “потерявшей боеспособность” российской армией”, о чем заявлял Радакин.

В ведомстве отметили, что ВСУ неэффективно применяют даже сверхточные ракеты Storm Shadow, которые чаще “пугают своими “ударами” лишь степных тушканов” или поражают гражданские объекты.

В Минобороны подчеркнули, что адмирал Радакин своими заявлениями лишь пытается “выбить деньги из оскудевшего бюджета” для перевооружения собственной армии, поскольку единственной проблемой для властей Великобритании является неспособность объяснить своим гражданам целесообразность финансирования украинской армии.

“В отсутствие каких-либо результатов украинской армии на поле боя, а теперь уже все более ясно – даже их перспектив, остаётся только фантазировать об «утрате боеспособности» российской армии…” — резюмировали в комментарии Минобороны.

Напомним, даже президент Украины Владимир Зеленский признал, что наступление ВСУ проходит не так быстро, как ему хотелось бы и призвал всех снизить ожидания от украинской армии в текущих боях.

При этом советник его офиса Михаил Подоляк обвинил в отсутствии успехов страны Запада, которые якобы недостаточно быстро вооружали ВСУ, чем воспользовалась российская армия и выстроила плотную и качественную линию обороны.

Министр обороны России Сергей Шойгу подчеркивал, что военная помощь от союзников Украины не способна повлиять на исход спецоперации и лишь затягивает конфликт.