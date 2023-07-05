Минтранс опроверг информацию об идее сборов с авиапассажиров для резервного фонда Фото: Иван ВИСЛОВ

Министерство транспорта России не ведет работу по созданию резервного фонда, в который бы поступали средства от сборов с авиапассажиров. Об этом в среду, 5 июля, проинформировала пресс-служба ведомства.

«Минтранс России не ведет работу ни с АО «Авиагарант», ни с какой-либо другой компанией по созданию резервного фонда помощи пассажирам в случае банкротства авиакомпаний», - цитирует ТАСС представителя Минтранса РФ.

В министерстве также опровергли информацию об обсуждении идеи взимания сборов с пассажиров в такой фонд. В ведомстве пояснили, что крупнейшие авиакомпании РФ выступили против создания подобной организации.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что минтранс обсуждает идею введения дополнительного сбора с авиапассажиров при покупке билетов на самолет в случае, если авиакомпания обанкротится или произойдет экстренная отмена рейса.

Сайт KP.RU ранее писал о том, что согласно отчету Межгосударственного авиационного комитета, безопасность полетов в России в прошлом году оказалась на самом высоком уровне как минимум с 2018 года.