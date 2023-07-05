Мэр Волновахи сообщил об ударе ВСУ по зданию администрации города

5 июля представительство ДНР в СЦКК сообщило о двух прилетах снарядов РСЗО по Волновахе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мэр города Волноваха Донецкой Народной Республики Константин Зинченко сообщил, что украинские боевики нанесли удар по зданию администрации города, в результате обстрела поврежден один из этажей в левом крыле.

“Было два прилета. Один в левое крыло здания, другой около здания. Разрушения есть. Сейчас оцениваем, насколько серьезные. Информации о пострадавших пока нет”, — сказал мэр Волновахи РИА Новости.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что вечером 5 июля украинская армия со стороны подконтрольного ему поселка Селидово обстреляла Волноваху из реактивных систем залпового огня.

Также 5 июля украинские войска обстреляли Петровский район столицы ДНР. Местные жители сообщали о прилетах в районе местного торгового центра “Галактика”, в котором, по предварительным данным, пострадали двое мирных жителей Донецка.

Днем ранее украинская армия несколько раз обстреливала ДНР, по данным врио главы республики Дениса Пушилина, мирные жители пострадали в Донецке, Макеевке и Александровке. При этом позже представительство ДНР в СЦКК сообщило, что число пострадавших от обстрела Макеевки украинскими боевиками выросло до 68.