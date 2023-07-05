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НовостиВ мире5 июля 2023 16:55

“Порадовал Путина”: в Британии возмутились признанием начальника штаба обороны страны

Читатели DM раскритиковали начштаба обороны Британии за слова о слабости армии
Сергей ЧИКОВ
Начальник штаба обороны ВС Британии Тони Радакин заявил, что Лондон может предоставить НАТО всего одну укомплектованную дивизию

Начальник штаба обороны ВС Британии Тони Радакин заявил, что Лондон может предоставить НАТО всего одну укомплектованную дивизию

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели издания Daily Mail раскритиковали начальника штаба обороны ВС Британии Тони Радакина за слова о том, что Лондон может предоставить НАТО всего одну укомплектованную дивизию.

"Думаю, сэр Тони Радакин только что порадовал Путина. Отличная идея — рассказать противникам о своих слабостях", — написал пользователь Slf84-and countig, добавив, что в период второй мировой за Радакина расстреляли бы за такие слова.

“Зато у нас есть огромное множество адмиралов… которые пристально следят за 40 танками и 12 кораблями. Мы хорошо защищены!” — иронично отметила Korina Wood.

“А с какой стати нам вообще нужно воевать против России? Не она диктует нам нашу внешнюю политику…”, — возмутился читатель с ником Arrogant and corrupt.

Напомним, в своем выступлении Радакин также заявил, что российская армия якобы утратила половину боеспособности и огромное количество техники. В Минобороны России высмеяли эти заявления и объяснили, что своим “вселенского масштаба враньем” адмирал Радакин лишь пытается “выбить деньги из оскудевшего бюджета” для перевооружения армии Соединенного Королевства.