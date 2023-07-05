“Порадовал Путина”: в Британии возмутились признанием начальника штаба обороны страны

Начальник штаба обороны ВС Британии Тони Радакин заявил, что Лондон может предоставить НАТО всего одну укомплектованную дивизию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели издания Daily Mail раскритиковали начальника штаба обороны ВС Британии Тони Радакина за слова о том, что Лондон может предоставить НАТО всего одну укомплектованную дивизию.

"Думаю, сэр Тони Радакин только что порадовал Путина. Отличная идея — рассказать противникам о своих слабостях", — написал пользователь Slf84-and countig, добавив, что в период второй мировой за Радакина расстреляли бы за такие слова.

“Зато у нас есть огромное множество адмиралов… которые пристально следят за 40 танками и 12 кораблями. Мы хорошо защищены!” — иронично отметила Korina Wood.

“А с какой стати нам вообще нужно воевать против России? Не она диктует нам нашу внешнюю политику…”, — возмутился читатель с ником Arrogant and corrupt.

Напомним, в своем выступлении Радакин также заявил, что российская армия якобы утратила половину боеспособности и огромное количество техники. В Минобороны России высмеяли эти заявления и объяснили, что своим “вселенского масштаба враньем” адмирал Радакин лишь пытается “выбить деньги из оскудевшего бюджета” для перевооружения армии Соединенного Королевства.