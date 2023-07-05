Звезда сериала "Клон" Стенио Гарсиа госпитализирован с сепсисом. Фото: кадр из сериала

91-летний актер Стенио Гарсиа, который сыграл дядю Али в культовой бразильской теленовелле, был госпитализирован с подозрением на сепсис. Артист выложил у себя в социальных сетях видео из больницы, в котором поблагодарил всех, кто волнуется о его состоянии здоровья.

Гарсиа оказался в медучреждении после того, как почувствовал боли в бедре и ногах. В настоящее время он принимает антибиотики.

Его супруга Марилени Саади в интервью газете Folha de S.Paulo сообщила, что актер дышит без использования кислородной маски. Жена Гарсии также заявила, что сепсис не связан с пластической операцией, которая была сделана актеру приблизительно месяц назад.

Сайт KP.RU ранее перечислял 10 уникальных фактов о культовом сериале «Клон». Так, к примеру теленовелла была показана в 90 странах мира. Оригинальная версия включает в себя 250 эпизодов, но в прокат вышел сокращенный вариант из 221 серии.