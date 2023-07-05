Двое сотрудников правоохранительных органов пострадали при взрыве в суде Киева Фото: Shutterstock

Двое сотрудников правоохранительных органов пострадали в результате взрыва, который прогремел в среду, 5 июля, в Шевченковском районном суде Киева. Об этом проинформировал офис генерального прокурора Украины.

«Есть информация о двух пострадавших среди правоохранителей», - сказано в заявлении ведомства.

В офисе генпрокурора добавили, что точные данные пока уточняются.

Сайт KP.RU ранее писал о взрыве в райсуде Киева. По данным украинского издания «Страна», произошедшее устроил бывший боец батальона «Сич» Игорь Гуменюк, обвиняемый в совершении теракта в 2015 году. В конвойном помещении он взорвал три гранаты, выхватил у сотрудника силовых ведомств пистолет и взял правоохранителя в заложники.

Украинские власти обвиняют Гуменюка в организации беспорядков у здания Рады в конце августа 2015 года, в результате которых погибли три полицейских и более 150 человек были ранены.