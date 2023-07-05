Умер Алексей Кузнецов, актер из фильма "Д'Артаньян и три мушкетера"

Актер, режиссер Алексей Кузнецов. Фото: kino-teatr.ru

В театре Вахтангова сообщили, что на 83 году жизни умер актер и режиссер Алексей Кузнецов. Артист известен своими ролями в фильмах "Д'Артаньян и три мушкетера", "Отцы и дети", а также режиссерскими работами в театре.

“С глубоким прискорбием сообщаем. Сегодня, 5 июля, на 83-м году ушёл из жизни Мастер Вахтанговской сцены, заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств России Алексей Глебович Кузнецов”, — сообщили на сайте театра.

В данный момент о причинах смерти артиста не уточняется.

Кузнецов за свою актерскую карьеру сыграл около пятидесяти самых разнообразных ролей, в качестве помощника режиссера работал над многими постановками в Вахтанговском театре, а также самостоятельно поставил успешный водевиль “Два часа в Париже с одним антрактом”, в котором сам сыграл одну из важных ролей.

Напомним, недавно на 51 году жизни скончался Дмитрий Сапронов, известный российский актёр, знакомый многим по ролям в сериалах “Кухня”, “След” и “Карпов”.