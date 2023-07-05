МВД Украины: устроивший взрыв в суде Киева покончил с собой Фото: Shutterstock

Мужчина, который в среду, 5 июля, устроил взрыв в Шевченковском райсуде Киева, покончил с собой. Об этом сообщил руководитель МВД Украины Игорь Клименко.

«Правонарушитель погиб на месте происшествия», - написал Клименко в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, он покончил с собой, уточнил глава МВД.

Клименко также подтвердил информацию о том, что во время штурма были ранены двое спецназовцев. От смерти их спасли щиты.

Сайт KP.RU ранее писал о взрыве в райсуде Киева. По данным украинского издания «Страна», произошедшее устроил бывший боец батальона «Сич» Игорь Гуменюк, обвиняемый в совершении теракта в 2015 году.

Позже офис генпрокурора Украины сообщил, что в результате инцидента пострадали двое сотрудников правоохранительных органов.