Психолог назвала музыку, которая помогает засыпать Фото: Shutterstock

Лучше всего уснуть помогает классическая музыка, например «Лунная соната» Бетховена. Также могут оказывать снотворный эффект звуки природы или космоса. Об этом рассказала в беседе с NEWS.ru психолог Екатерина Булгакова.

— Если хочется музыки перед сном, стоит выбирать медленную, медитативную, без ударных партий, грубых, визжащих гитарных рифов, гроулинга, орущих рокеров или агрессивного рэпа, — подчеркнула Булгакова.

Она также добавила, что фоновая музыка не должна вызывать сильных эмоций скорее должна успокаивать. Эмоции же могут способствовать попаданию в ненужную фазу сна, после чего можно проснуться «разбитым». Также она предостерегла от использования наушников на ночь, поскольку звуки «проникающие в мозг» не способствую засыпанию.

Ранее KP.RU рассказал, как правильно спать, чтобы выспаться. Для этого необходимо ложиться спать в одно и то же время, засыпать в темном и прохладном помещении, а также не переутомляться перед сном