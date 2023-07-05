Пушилин: первый этап наступления ВСУ не показал практически никакого результата Фото: REUTERS

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что первый этап украинского наступления не показал практически никакого результата.

“Пресловутое наступление, по крайней мере, первый этап не показал никакого результата, за исключением множества уничтоженной натовской техники и потерь в личном составе”, — отметил Пушилин в эфире телеканала “Россия 24”.

По его словам, на первом этапе командование ВСУ использовало в атаке смешанные подразделения, в которых было много мобилизованных.

При этом ранее он подчеркивал, что украинская армия еще обладает достаточным количеством живой силы и техники для проведения второго, еще более масштабного этапа наступления.

Полковник Вооруженных сил Австрии Маркус Рейснер также отмечал, что первый этап наступления ВСУ фактически провалился, а командование украинской армии уже было вынуждено тактику боевых действий.

Тем временем украинский политолог Олег Соскин считает, что президент Украины Владимир Зеленский готов хоть “угробить” собственную армию и провести обещанное наступление, несмотря на катастрофические потери ВСУ в личном составе.