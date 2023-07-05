СК РФ: по факту нападения на Милашину и Немова возбуждено уголовное дело

Журналистка Елена Милашина до и после нападения. Фото: телеграм-канал Ксении Собчак

Руководитель следственного управления СК РФ по Чеченской республике Виталий Волков доложил председателю СК Александру Бастрыкину, что по результатам проверки о нападении на правозащитников Александра Немова и Елену Милашину возбуждено уголовное дело по статьям об умышленном причинении вреда здоровью легкой и средней тяжести.

“В настоящее время следственной группой проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к данному преступлению, и всех обстоятельств произошедшего”, — отметили в телеграм-канале Следком.

Напомним, 4 июля в столице Чечни было совершено нападение на журналистку “Новой газеты” Елену Милашину и адвоката Александра Немова, которые прибыли на судебное заседание по делу Заремы Мусаевой. На выезде из аэропорта автомобиль, на котором ехали правозащитники, заблокировали вооруженные люди и с требованием немедленно покинуть Чечню избили их, а Милашиной обрезали волосы и облили голову зеленкой.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что компетентные службы приложат все необходимые усилия, чтобы установить личности нападавших и разберутся в этой ситуации.