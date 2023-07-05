Сенатор призвал главу Секретной службы США отчитаться о кокаине в Белом доме

2 июля в Белом доме обнаружили белый порошок Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сенатор от партии республиканцев Том Коттон призвал директора Секретной службы США Кимберли Читла обнародовать обстоятельства обнаружения кокаина в Белом доме.

“Я призываю вас срочно обнародовать эту информацию, поскольку американцы заслуживают знать, были ли наркотики обнаружены в месте, где происходит обмен конфиденциальной информацией”, — сказал Коттон в своем обращении.

Также он потребовал от главы службы охраны правительственных учреждений до 14 июля отчитаться о том, кто имеет пропуск в Белый дом, предоставить список сотрудников администрации, которые подвергаются наименьшим проверкам, или вовсе не проходящие их, а также обнародовать данные о том, сколько было подобных инцидентов.

Напомним, днем ранее американское издание The Washington Post, ссылаясь на представителя Секретной службы США Энтони Гульельми и на свои источники в Белом доме сообщило, что спецслужбы изучают, как в воскресенье, 2 июля, на территорию Белого дома попал белый порошок.

Тем временем зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выдвинул свою версию о том, как белый порошок попал в Белый дом — по его мнению, вместо американских истребителей F-16 для Владимира Зеленского “приготовили успокоительное”.