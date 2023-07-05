Медведев о кокаине в Белом доме: «Киевскому дитятке приготовили успокоительное»

Медведев предположил, зачем кокаин хранили в Белом доме Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предположил для чего в Белом доме хранили кокаин.

«В Белом доме обнаружили кокаин. Видимо, вместо F-16 киевскому дитятке приготовили успокоительное», - написал Медведев на своей странице в Twitter на английском языке.

Как писал сайт KP.RU, 4 июля Секретная служба США устанавливала, как на территорию Белого дома в минувшее воскресенье, 2 июля, попал белый порошок.

Отмечалось, что это вещество дало положительный результат на кокаин, однако его содержание оказалось небольшим.

5 июля газета New York Post сообщила, что Хантер Байден, сын президента США, находился в Белом доме незадолго до обнаружения там белого порошка.

В статье заявили, что Хантер Байден, который ранее признавался в зависимости от кокаина, был на территории Белого дома в пятницу до того, как отправился в Кэмп-Дэвид со своим отцом на праздничные выходные. По данным газеты, порошок был обнаружен в библиотеке в воскресенье.