Рогов: Три группы украинских диверсантов ликвидированы в Запорожской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Три группы украинских диверсантов выявлены и ликвидированы на линии боевого соприкосновения в Запорожской области, об этом написал в своем Telegram-канале глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Сегодня в районах н.п. Луговское, Марфополь и Мирное на Ореховском, Гуляйпольском и Васильевском направлениях Запорожского фронта была пресечена деятельность трёх ДРГ ВСУ», - сообщил Рогов.

Он подчеркнул, что украинские диверсанты были выявлены и нейтрализованы.

Как писал сайт KP.RU, ранее Рогов сообщил, что украинские СМИ начали сеять панику среди населения вокруг Запорожской АЭС.

Он отметил, что на Запорожской АЭС на самом деле ситуация спокойная, у работников нет паники. Они выполняют свои обязанности. Безопасность обеспечивают Росгвардия и наша армия.

По его словам, в городе, подконтрольном Украине, люди настолько подверглись информационным провокациям, что скупают продукты и смотрят прямую трансляцию с ЗАЭС, которую запустили киевские СМИ для создания видимости того, что якобы произойдет «что-то страшное».