Президент Португалии Соуза потерял сознание во время мероприятия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза потерял сознание во время мероприятия, после этого его доставили в больницу, об этом сообщила газета ABC.

По данным издания, глава государства посещал факультет науки и технологий Нового университета Лиссабона недалеко от столицы республики.

В статье отметили, что после потери сознания в качестве меры предосторожности 74-летний президент был отправлен в медицинское учреждение для проведения анализов.

Позже стало известно, что он будет выписан в ближайшее время.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент Португалии Марсело Ребелу де Соуза прокомментировал информацию о том, что власти Катара решили внести португальцев в черный список из-за его высказываний во время чемпионата мира по футболу 2022 года.

Глава государства заявлял, что нельзя сказать, что существует черный список или список любого другого цвета, который влияет на нормальную внешнюю политику страны.

По его словам, на месте Катара могли бы оказаться Объединенные Арабские Эмираты или Саудовская Аравия из-за схожих в некоторых аспектах режимов.

Ранее сообщалось, что властям Катара не понравился тон де Соузы, с которым тот говорил о проблемах прав человека во время матча Португалии и Ганы.