В Днепре прогремел мощный взрыв Фото: REUTERS

В Днепре (быв. Днепропетровск – прим.) прозвучали звуки взрыва, в регионе объявлена воздушная тревога, об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

«В Днепропетровске слышны звуки взрыва», - сообщил телеканал.

В издании отметили, что в городе и Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.

Как писал сайт KP.RU, утром 5 июля стало известно о нескольких взрывах в пригороде Харькова, спустя несколько часов после такого же инцидента. Чиновники объяснили взрывы работой украинской ПВО. Во время взрывов сигналов воздушной обороны не звучало, в отличие от более ранних инцидентов.

4 июля в районе Краматорска на подконтрольной Киеву части ДНР были слышны взрывы. Кроме того, воздушная тревога была объявлена в четырех Украины. Отмечалось, что сигнал тревоги звучал в Киевской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях, а также в подконтрольных Киеву районах ДНР и Запорожской области.

Напомним, Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту 8 октября 2022 года.