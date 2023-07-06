В Белгородской области формируется второй полк территориальной самообороны
Фото: Александр КОЦ
В Белгородской области формируется второй полк территориальной самообороны, об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Мы купили отличное обмундирование, снаряжение, они сейчас готовы, вопрос в оружии. Могу сказать, что вопрос частично решен», - сказал Гладков.
Он отметил, что часть самообороны, расположенная вдоль границы, будет вооружена.
Гладков уточнил, что формируемый второй полк будет численностью в три тысячи человек.
Как писал сайт KP.RU, ранее Вячеслав Гладков сообщил, что окна в образовательных учреждениях Белгородской области покроют бронированной пленкой.
Он отметил, что это решение необходимо для обеспечения безопасности детей в случае обстрела, чтобы осколки не причинили травм.
Напомним, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подчеркнул, что на восстановление жилья и предприятий региона, пострадавших от обстрелов со стороны ВСУ, потребуется 15 миллиардов рублей.
По его словам, еще более пяти миллиардов необходимо для восстановления социальных учреждений.