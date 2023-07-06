Воздушная тревога объявлена в четырех регионах Украины Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена четырех регионах Украины, об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

По данным сервиса, сирены звучат в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях, а также на подконтрольных Киеву Запорожской и Херсонской областях.

Как писал сайт KP.RU, 12 июня воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Николаевской, Черкасской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области.

Вечером 11 июня воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. Указывалось, что сначала сигналы прозвучали в восточных регионах страны, а также в Киеве, затем воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины.

10 июня воздушная тревога была объявлена в Киеве и Киевской области.

Напомним, Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту 8 октября 2022 года.