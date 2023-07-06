Нефтебаза загорелась в Макеевке после обстрела ВСУ Фото: Олег УКЛАДОВ

В Макеевке загорелась нефтебаза после ракетного удара со стороны ВСУ, об этом сообщило РИА Новости.

Уточнялось, что обстрел произошел около девяти часов вечера.

По данным агентства, использовалась РСЗО HIMARS. Зафиксировано два сильных попадания по хранилищу ГСМ, на месте работают спасатели МЧС и пожарные. Информации о пострадавших не поступало.

Как писал сайт KP.RU, 5 июля стало известно, что число пострадавших от обстрела Макеевки украинскими боевиками выросло до 68.

СЦКК в ДНР отмечало, что ранения различной степени тяжести получили 68 гражданских лиц, в том числе трое детей: девочки 2020 и 2009 года и мальчик 2016 года рождения.

Напомним, 4 июля в Макеевке произошла серия взрывов. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что республика подверглась массированному обстрелу – пострадали мирные жители в Донецке, Макеевке и Александровке.

Отмечалось, что обстрелы производились как из артиллерии стандарта НАТО, так и из реактивных систем залпового огня.