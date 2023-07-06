Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 июля 2023 22:57

Нефтебаза загорелась в Макеевке после обстрела ВСУ

ВСУ вели обстрел нефтебазы в Макеевке из РСЗО HIMARS
Сергей ГАПЧУК
Нефтебаза загорелась в Макеевке после обстрела ВСУ

Нефтебаза загорелась в Макеевке после обстрела ВСУ

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Макеевке загорелась нефтебаза после ракетного удара со стороны ВСУ, об этом сообщило РИА Новости.

Уточнялось, что обстрел произошел около девяти часов вечера.

По данным агентства, использовалась РСЗО HIMARS. Зафиксировано два сильных попадания по хранилищу ГСМ, на месте работают спасатели МЧС и пожарные. Информации о пострадавших не поступало.

Как писал сайт KP.RU, 5 июля стало известно, что число пострадавших от обстрела Макеевки украинскими боевиками выросло до 68.

СЦКК в ДНР отмечало, что ранения различной степени тяжести получили 68 гражданских лиц, в том числе трое детей: девочки 2020 и 2009 года и мальчик 2016 года рождения.

Напомним, 4 июля в Макеевке произошла серия взрывов. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что республика подверглась массированному обстрелу – пострадали мирные жители в Донецке, Макеевке и Александровке.

Отмечалось, что обстрелы производились как из артиллерии стандарта НАТО, так и из реактивных систем залпового огня.