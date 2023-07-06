Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Как писал сайт KP.RU, ранее воздушная тревога была объявлена четырех регионах Украины. Свидетельствовали данные официального ресурса для оповещения населения.

Отмечалось, что сирены звучат в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях, а также на подконтрольных Киеву Запорожской и Херсонской областях.

Напомним, 12 июня воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Николаевской, Черкасской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области.

Напомним, Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту 8 октября 2022 года.