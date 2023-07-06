Сборная Украины по футболу проиграла Испании в полуфинале молодежного Евро-2023 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сборная Испании разгромила команду Украины в полуфинале молодежного чемпионата Европы по футболу, который проходит в Грузии и Румынии.

В Бухаресте встреча сборных завершилась со счетом 5:1 в пользу испанской команды.

В финале молодежного Евро-2023 сборная Испании сыграет со сборной Англии. Итоговый матч пройдет 8 июля в Батуми.

Как писал сайт KP.RU, 3 июля сборная Украины одержала победу над Францией в последнем четвертьфинальном матче молодежного чемпионата Европы по футболу 2023 года. Украинская сборная выиграли встречу со счетом 3:1.

Определились все пары полуфиналистов Евро-2023 U21. Украина сыграет с Испанией, а Англия - с Израилем. В статье отмечали, что оба матча состоятся в среду, 5 июля.

4 июля в матче второго тура Евро-2023 сборная Англии была сильнее и переиграла израильтян со счетом 2:0. Теперь у команды Гая Лузона есть отличная возможность разобрать ошибки и попытаться пролезть в финал молодежного Евро.